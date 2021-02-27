В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Кунги: их особенности, функции и использование

11 марта 2021 11:44  [1]

Автомобили, оснащенные открытым кузовом типа пикап – это настоящие "рабочие лошадки", надежные помощники, предназначенные для перевозки различных грузов, включая габаритные вещи и длинномеры. Они вместительны, надежны и удобны, а если выезжать приходится в плохую погоду, защитить вещи, сложенные в открытый кузов, поможет специальная крышка или кунг.

кунг Mitsubishi L200

Кунги и их функции

В Украине продаются различные модели кунгов – можно купить кунг Митсубиси, на любые модели пикапов, на Fiat Fullback и другие модели и марки машин. Покупка таких простых, универсальных и функциональных аксессуаров позволит хозяевам одновременно решить несколько вопросов:

  • защитить кузов от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также обезопасить загруженные в него вещи;
  • увеличить полезную площадь багажного отсека;
  • переоборудовать отсек под свои потребности;
  • перевозить различные виды багажа;
  • обеспечить эстетическую привлекательность экстерьера автомобиля.

В базовую и дополнительную комплектацию Митсубиши не входит кунг Л200,, впрочем, его не включают в комплектации и другие автомобильные бренды. Этот аксессуар нужно приобретать самостоятельно, выбирая надежных поставщиков качественных изделий сотрудничающих с официальными производителями.

Кунги и их особенности

Современные кунги смотрятся крайне органично – они индивидуализируют автомобиль, выгодно подчеркивают линии силуэта и дополняют общую эстетику машины, придавая ей удивительную плавность и завидную респектабельность. Их цветовая гамма соответствует цветовой палитре моделей машин, для которых она изготовлена, но лучше всего выглядят классические черные кунги.

Они монтируются на отведенное им место и надежно фиксируются, поэтому при езде на предельных скоростях, кунг не сдвинется со своего места, не помешает водителю, не создаст аварийной ситуации и не вылетит на дорогу.

Как правило, изделия изготавливают из высококлассного пластика, соответствующего экологическим нормативам и стандартам качества страны-изготовителя, Украины и Евросоюза. Они не выделяют неприятного запаха «химии», поэтому вещи, уложенные в закрытый багажник, не пропитываются неприятными "ароматами".

Конечно, качественный кунг – это дополнительные финансовые траты, но те преимущества, которые гарантирует его наличие на автомобиле, стоят каждой затраченной гривны. Поэтому, если стоит вопрос – покупать кунг или немного сэкономить, делайте выбор в пользу покупки, поскольку на полезных вещах экономить не стоит.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph