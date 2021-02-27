Кунги: их особенности, функции и использование

Автомобили, оснащенные открытым кузовом типа пикап – это настоящие "рабочие лошадки", надежные помощники, предназначенные для перевозки различных грузов, включая габаритные вещи и длинномеры. Они вместительны, надежны и удобны, а если выезжать приходится в плохую погоду, защитить вещи, сложенные в открытый кузов, поможет специальная крышка или кунг.

Кунги и их функции

В Украине продаются различные модели кунгов – можно купить кунг Митсубиси , на любые модели пикапов, на Fiat Fullback и другие модели и марки машин. Покупка таких простых, универсальных и функциональных аксессуаров позволит хозяевам одновременно решить несколько вопросов:

защитить кузов от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также обезопасить загруженные в него вещи;

увеличить полезную площадь багажного отсека;

переоборудовать отсек под свои потребности;

перевозить различные виды багажа;

обеспечить эстетическую привлекательность экстерьера автомобиля.

В базовую и дополнительную комплектацию Митсубиши не входит кунг Л200 ,, впрочем, его не включают в комплектации и другие автомобильные бренды. Этот аксессуар нужно приобретать самостоятельно, выбирая надежных поставщиков качественных изделий сотрудничающих с официальными производителями.

Кунги и их особенности

Современные кунги смотрятся крайне органично – они индивидуализируют автомобиль, выгодно подчеркивают линии силуэта и дополняют общую эстетику машины, придавая ей удивительную плавность и завидную респектабельность. Их цветовая гамма соответствует цветовой палитре моделей машин, для которых она изготовлена, но лучше всего выглядят классические черные кунги.

Они монтируются на отведенное им место и надежно фиксируются, поэтому при езде на предельных скоростях, кунг не сдвинется со своего места, не помешает водителю, не создаст аварийной ситуации и не вылетит на дорогу.

Как правило, изделия изготавливают из высококлассного пластика, соответствующего экологическим нормативам и стандартам качества страны-изготовителя, Украины и Евросоюза. Они не выделяют неприятного запаха «химии», поэтому вещи, уложенные в закрытый багажник, не пропитываются неприятными "ароматами".

Конечно, качественный кунг – это дополнительные финансовые траты, но те преимущества, которые гарантирует его наличие на автомобиле, стоят каждой затраченной гривны. Поэтому, если стоит вопрос – покупать кунг или немного сэкономить, делайте выбор в пользу покупки, поскольку на полезных вещах экономить не стоит.

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