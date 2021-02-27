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Катаракта и особенности ее лечения в современных условиях

11 марта 2021 12:11  [63]

Офтальмологические заболевания называют "бичом современного общества", поскольку из-за постоянного контакта с дисплеями компьютеров, смартфонов, телевизоров и планшетов, зрение неукоснительно снижается. Западные окулисты забили тревогу еще лет 15-25 назад, предугадав, что к 2035 году 56% детей в возрасте до 12 лет будут ходить в очках из-за приобретенных проблем со зрением.

Катаракта как офтальмологическое заболевание

Но наряду с новыми проблемами, вызванными техногенным прогрессом, окулистам по-прежнему приходится сталкиваться и с хорошо известными им заболеваниями, такими, как катаракта. Это заболевание проявляется частичным или полным помутнением глазного хрусталика, в результате чего он плохо пропускает свет, и зрение резко ухудшается.

Катаракта считается возрастным заболеванием и действительно, типичным пациентом окулиста является 45-55 летний человек, но в некоторых случаях заболевание может возникнуть в результате травмы, а у 3% новорожденных детей диагностируют катаракту врожденного характера.

Диагностика и лечение

Современное развитие офтальмологии, как медицинского направления, позволяет распознавать катаракту на ранних стадиях возникновения. Это замечательно, так как лечить катаракту, впрочем, как и любое другое заболевание, лучше в самом начале, когда можно обойтись минимальной операцией, а не серьезным хирургическим вмешательством.

Если взять за правило посещать офтальмолога 2 раза в год, увеличивая количество визитов с возрастом до 4-6 приемов, врач сможет диагностировать катаракту в момент ее возникновения, благо диагностические методы, включая старый добрый способ с использованием щелевой лампы, осмотр глазного дна, исследование внутриглазного давления, дополненные методами компьютерной диагностики позволяют сделать это в течении получаса.

Врач может назначить медикаментозное лечение, но капли не вылечат катаракту, они помогут улучшить состояние органов зрения, изменят симптоматику проявления катаракты, поэтому зрение снова улучшится. Но катаракта по-прежнему будет влиять на глаза, поэтому рано или поздно потребуется делать операцию, иначе есть риск потерять зрение навсегда.

Операция проводится прямо в кабинете врача – не нужно ложиться в больницу, обходить разных врачей и сдавать различные анализы. Естественно, офтальмолог назначит прохождение базовых лабораторных исследований и диагностики сердца и головного мозга. Это необходимый минимум, без которого нельзя назначать какое-либо хирургическое вмешательство.

Предоперационное напряжение помогает снять анестезия местного типа – капли заливаются в глаз и, попадая в кровеносную систему, разносятся по телу, быстро расслабляя организм. Далее офтальмолог оперирует пациента при помощи хирургического лазера, проводит имплантацию искусственного хрусталика, после чего оканчивает работу и назначает ему послеоперационную реабилитацию.

Как видите, ничего сложного в операции по удалению катаракты нет, но ее вообще можно было бы избежать 25-45% пациентов. Сделать это достаточно просто – нужно уделять внимание профилактическим мероприятиям, включающим в себя правильное питание, режимное использование современных гаджетов, употребление витаминов для зрения на основе черники, а также посещение офтальмолога. И тогда ваше зрение будет отличаться поразительной остротой даже в весьма преклонном возрасте!

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