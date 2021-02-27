Как выбрать металлическую дверь?

Металлическая входная дверь является очень прочной и надёжной. Она устанавливается как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях. При выборе такой двери нужно смотреть на множество критериев, в том числе на её надежность, эстетичность. Как же выбирать входные двери металлические?

Критерии выбора

К основным критериям выбора двери из металла относят:

Взломостойкость. Это важная характеристика. Взломостойкость гарантирует вам защиту от злоумышленников. Взломостойкой принято считать такую инструкцию, которую невозможно взломать за полчаса. Качество материала. Стальной лист с внешней стороны должен являться цельным, а не сборным. Иначе шов может начать расходиться при воздействии на него. Материал, его толщина. Иностранные производители применяют легированную сталь для изготовления дверей. Она пластичная, её невозможно сломать при ударе. Толщина стали составляет до полутора мм. Легированная сталь более крепкая и легкая. Однако избегайте подделок. Если дверь изготовлена кустарным способом, взломать её можно будет легко. Сталь толщиной 2 миллиметра почти не деформируются от ударов, но имеет большой вес. Армирование. У дверей из металла с высокой прочностью есть профилированные составляющие. Они усилены внутри арматурой. Наличник. Он должен прикрывать щель между проемом и коробкой полностью. Притворы. Это края внешнего листа, которые закрывают щели возле двери. Двойной притвор не позволяет злоумышленнику использовать лом. Петли. Скрытые петли отрезать сразу невозможно. Но учтите, что они сложные в ремонте. Поэтому многие модели имеют петли внешние. Взломостойкость можно усилить при помощи специальных дюбелей. Ригели. Это специальные штыри из металла, которые устанавливаются в коробку из полотна. Их должно быть 4 штуки на стороне, где находится замок. Противосъемные штыри. Это защита, которая не позволяют снять полотно после срезания внешних петель. Замки. Чтобы повысить стойкость к взлому, нужно использовать надежные замки. В основном конструкция укомплектована сувальдным или цилиндровым замком. Крепление коробки. Наиболее надежной является П-образное крепление. Звукоизоляция и теплоизоляция. Шумы с подъезда могут доставлять значительные неудобства. Поэтому выбирайте материалы, которые отличаются хорошим звукопоглощением. Внешний вид. Желательно, чтобы дверь выглядела привлекательно.

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