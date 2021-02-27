Как выбрать металлическую дверь?

Металлическая входная дверь является очень прочной и надёжной. Она устанавливается как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях. При выборе такой двери нужно смотреть на множество критериев, в том числе на её надежность, эстетичность. Как же выбирать входные двери металлические?
Критерии выбора
К основным критериям выбора двери из металла относят:
- Взломостойкость. Это важная характеристика. Взломостойкость гарантирует вам защиту от злоумышленников. Взломостойкой принято считать такую инструкцию, которую невозможно взломать за полчаса.
- Качество материала. Стальной лист с внешней стороны должен являться цельным, а не сборным. Иначе шов может начать расходиться при воздействии на него.
- Материал, его толщина. Иностранные производители применяют легированную сталь для изготовления дверей. Она пластичная, её невозможно сломать при ударе. Толщина стали составляет до полутора мм. Легированная сталь более крепкая и легкая. Однако избегайте подделок. Если дверь изготовлена кустарным способом, взломать её можно будет легко. Сталь толщиной 2 миллиметра почти не деформируются от ударов, но имеет большой вес.
- Армирование. У дверей из металла с высокой прочностью есть профилированные составляющие. Они усилены внутри арматурой.
- Наличник. Он должен прикрывать щель между проемом и коробкой полностью.
- Притворы. Это края внешнего листа, которые закрывают щели возле двери. Двойной притвор не позволяет злоумышленнику использовать лом.
- Петли. Скрытые петли отрезать сразу невозможно. Но учтите, что они сложные в ремонте. Поэтому многие модели имеют петли внешние. Взломостойкость можно усилить при помощи специальных дюбелей.
- Ригели. Это специальные штыри из металла, которые устанавливаются в коробку из полотна. Их должно быть 4 штуки на стороне, где находится замок.
- Противосъемные штыри. Это защита, которая не позволяют снять полотно после срезания внешних петель.
- Замки. Чтобы повысить стойкость к взлому, нужно использовать надежные замки. В основном конструкция укомплектована сувальдным или цилиндровым замком.
- Крепление коробки. Наиболее надежной является П-образное крепление.
- Звукоизоляция и теплоизоляция. Шумы с подъезда могут доставлять значительные неудобства. Поэтому выбирайте материалы, которые отличаются хорошим звукопоглощением.
- Внешний вид. Желательно, чтобы дверь выглядела привлекательно.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+