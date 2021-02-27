Юрий Грошев
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Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта. Об этом агентству "НИА-Нижний Новгород" сообщил источник в правительстве региона.
По словам собеседника агентства, Юрий Грошев скончался 10 марта от болезни сердца.
О дате и месте прощания с бывшим чиновником будет сообщено дополнительно.
Редакция "НИА-Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким покойного.
СПРАВКА:
Юрий Грошев с 1997 по 2001 года работал начальником отдела в департаменте нефтехимической и химической промышленности Нижегородской области.
В 2002 году занимал пост замдиректора Дорожного фонда Нижегородской области.
С конца 2002 года занимал должность замдиректора ВЗАО "Нижегородская ярмарка".
31 января 2007 года назначен на должность генерального директора Всероссийского ЗАО "Нижегородская ярмарка".
С 2014 по 2017 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
В 1996 году закончил очную аспирантуру Нижегородского технического Университета и получил степень кандидата химических наук. В 2000 году - курсы арбитражных управляющих. В 2001 году закончил Волго-Вятскую академия государственной службы (специальность "Государственное и муниципальное управление").
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