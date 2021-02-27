В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2021 14:48  [19] Горадминистрация отчиталась за вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода в феврале
11 марта 2021 14:02  [68] ЕРКЦ рекомендует жителям оплачивать квитанции онлайн
11 марта 2021 13:46  [128] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области
11 марта 2021 13:27  [715] Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта
11 марта 2021 13:02  [143] Москва безвозмездно отдает Нижнему Новгороду еще 10 б/у трамваев
11 марта 2021 12:27  [439] Отбор учителей для "Школы 800" стартовал в Нижнем Новгороде
11 марта 2021 12:21  [346] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 11 марта COVID-19
11 марта 2021 11:54  [1393] Транспортные карты пенсионерам в Нижегородской области разблокируют в ближайшее время
11 марта 2021 10:25  [136] Свет и горячую воду частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода
11 марта 2021 09:55  [189] Реставрацию ОКН "Торговый флигель О.Н.Каменевой" на Б. Покровской планируется провести к лету
Общество

Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта

11 марта 2021 13:27  [715] Общество
Юрий Грошев

Юрий Грошев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта. Об этом агентству "НИА-Нижний Новгород" сообщил источник в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, Юрий Грошев скончался 10 марта от болезни сердца.

О дате и месте прощания с бывшим чиновником будет сообщено дополнительно.

Редакция "НИА-Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким покойного.

СПРАВКА:
Юрий Грошев с 1997 по 2001 года работал начальником отдела в департаменте нефтехимической и химической промышленности Нижегородской области.

В 2002 году занимал пост замдиректора Дорожного фонда Нижегородской области.

С конца 2002 года занимал должность замдиректора ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

31 января 2007 года назначен на должность генерального директора Всероссийского ЗАО "Нижегородская ярмарка".

С 2014 по 2017 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

В 1996 году закончил очную аспирантуру Нижегородского технического Университета и получил степень кандидата химических наук. В 2000 году - курсы арбитражных управляющих. В 2001 году закончил Волго-Вятскую академия государственной службы (специальность "Государственное и муниципальное управление").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph