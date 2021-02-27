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Общество

Горадминистрация отчиталась за вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода в феврале

11 марта 2021 14:48  [1] Общество
Горадминистрация отчиталась за вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода в феврале

Горадминистрация отчиталась за вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода в феврале

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода рассказала о работах, проводимых для расчистки улиц и дорог города в феврале 2021 года.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что этот зимний период один из самых снежных за последние десятилетия. С начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

По информации синоптиков, в нагорной части Нижнего Новгорода в феврале количество осадков составило 246% (91 мм) от средних многолетних значений, в заречной - 260% (78 мм). Такой аномалии в нагорной части не наблюдалось с 2001 года, в заречной – с 1966 года.

В департаменте добавили, что снегопады этой зимой часто сопровождались морозами и метелями.

"Дорожным рабочим приходилось непросто. В связи с обильными осадками, техника, задействованная в работах по содержанию улично-дорожной сети города, работала на износ, без перерывов", - рассказали в администрации.

В период циклонов и при режиме ЧС количество специализированных машин было увеличено до 370 единиц, дополнительно к уборке была привлечена военная техника и помогали частные компании. В департаменте добавили, что дорожные службы города регулярно обрабатывают проезжую часть и тротуары реагентами, песком и солью.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ЖКХ Снег
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