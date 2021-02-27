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Общество

Капремонт Нижегородской детской областной больницы начнется в 2021 году

11 марта 2021 15:51  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капремонт Нижегородской детской областной больницы начнется в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на эти цели из бюджета региона выделено более 107 млн рублей.

Глава региона также отметил, что уже летом текущего года начнется ремонт корпуса больницы, где расположено сразу несколько отделений: нейрохирургии, гнойной хирургии, гинекологии, оториноларингологии и другие. Также предстоит капитальный ремонт помещений центра анестезиологии и реаниматологии, центра лучевой диагностики.

"Это - одно из базовых медучреждений в региональной системе здравоохранения. Очень важно обеспечить клинику не только современным высокотехнологичным медоборудованием и квалифицированными кадрами, но и создать здесь самые комфортные условия для маленьких пациентов", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам главного врача больницы Инны Кондратьевой, в 2020 году был выполнен капитальный ремонт онкологического отделения, кабинетов компьютерной томографии и входной группы. Модернизированы системы лечебного газоснабжения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, частично заменены оконные проёмы и пр.

Среди последних поставок - рентгеновский компьютерный томограф, вакуумная медицинская станция, транспортный инкубатор с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных, система электроэнцефалографического мониторинга.

Напомним, что национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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