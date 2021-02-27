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Общество

Фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Александр Гуськов планируют приехать на фестиваль спорта в Дзержинск

11 марта 2021 17:33  [49] Общество

Фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Александр Гуськов планируют приехать на фестиваль зимних видов спорта Winter Fest в Дзержинск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль пройдет 13 и 14 марта на территории ФОКа "Ока".

Алексей Ягудин - заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы). Планируется, что на фестивале он проведет мастер-класс "Секреты фигурного катания".

Александр Гуськов - один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и чемпионатов СССР, поделится с участниками и посетителями фестиваля профессиональными секретами.

Также в рамках фестиваля гости проведут для желающих фото- и автограф-сессии.

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Теги:
Дзержинск Спорт Фестиваль
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