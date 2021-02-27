Ассоциация нижегородских законодателей хочет вернуть МСУ контроль над благоустройством Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Члены Ассоциации законодателей Нижегородской области на заседании 11 марта обсудили развитие регионального законодательства и взаимодействие с органами МСУ по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.

Заседание провел председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

В повестке дня заседания Ассоциации были вопросы по реализации органами МСУ контроля в сфере благоустройства. Как отметил Евгений Люлин, муниципалитеты имеют достаточно полномочий для осуществления данного контроля.

"Эти полномочия переданы им законом области еще 10 лет назад. Возможно, эти нормы требуют актуализации. Договорились, что члены Ассоциации в срок до 15 апреля направят свои предложения по совершенствованию законодательства в профильный комитет Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК", - рассказал Евгений Люлин.

Также в ходе обсуждения председатель Законодательного собрания отметил необходимость системных подходов к организации сбора твердых коммунальных отходов. "Муниципалитеты должны усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок. Мы договорились создать рабочую группу по этому направлению, чтобы все проблемные вопросы решались быстрее и эффективнее", - пояснил Евгений Люлин.

Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с основными этапами работы Ассоциации, начиная с 2002 года, когда она была создана под руководством Евгения Люлина. Были поставлены задачи по развитию областного законодательства на ближайший период.