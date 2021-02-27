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Общество

Спортивную деревню создадут в Володарске

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Фото: С сайта трейдстрой.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Шамони" создаст в Володарске Нижегородской области комплекс для проживания и отдыха, оснащенный спортивной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поясняется, что компания "Шамони" стала новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". Резиденты ТОСЭР имеют преимущества, поскольку для них действуют налоговые льготы. Преференции в ТОСЭР "Володарск" распространяются на всю территорию муниципального образования, что позволяет развивать туристскую инфраструктуру.

"Шамони" планирует до 2024 года инвестировать в строительство комплекса 40 млн рублей. Спортивная деревня рассчитана для детского отдыха, где сможет прибывать около 5 тысяч посетителей в год.

В пресс-службе напомнили, что в Нижегородской области создано три ТОСЭР - "Саров", "Володарск" и "Решетиха". Для резидентов действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, в 2020 году на ТОСЭР Нижегородской области было привлечено восемь новых резидентов. По итогам 2020 года объем инвестиций по проектам составил около 58 млн рублей, в целом с момента создания ТОСЭР – 130 млн рублей", – сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
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