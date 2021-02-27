Более 100 ФАПов планируется построить в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки на выделение земельных участков для строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об том сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас речь идет о девяти объектах. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, на реализацию данных проектов планируется выделить около 117 млн рублей. Строительство предполагается в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Всего в этом году по программе планируется начать строительство 23 ФАПов. Всего же за пять лет мы рассчитываем открыть более 100 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах области. Они появятся там, где их раньше не было, либо будут созданы на месте ветхих зданий", - рассказал глава региона.

В настоящее время одобрены заявки на участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Сосновском, Тоншаевском, Вачском, Уренском, Большеболдинском, Шатковском, Богородском, Володарском районах и Первомайске.

"Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 15,5 миллиарда рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов. Программа, стартовавшая по инициативе президента России, позволит кардинально изменить ситуацию в наиболее сложном сегменте медпомощи", - сказал губернатор Нижегородской области.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в РФ в августе 2019 года по поручению президента Владимира Путина. Основная цель программы модернизации - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.

Развитие медико-санитарной помощи первичного звена также является важнейшим направлением национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом Владимира Путина с января 2019 года.