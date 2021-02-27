Мужской монастырь горит в Богородске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пожар произошел на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря (с. Оранки, Богородский район) 11 марта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 18:17. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит крыша отдельно стоящего здания, где размещена конюшня. Причем кровля горела по всей площади – это 700 кв метров.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате пожара – нет. Лошадей вывели из конюшни до прибытия пожарных подразделений.

Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.

Фото предоставлено ГУ МЧС.