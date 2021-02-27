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Бизнес

Уникальное оборудование для омоложения появилось в велнесс клубе Verba Нижнего Новгорода

12 марта 2021 09:32  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Уникальное оборудование для омоложения появилось в велнесс клубе Verba Нижнего Новгорода. Речь идет об аппарате Inmode с насадкой Morpheus-8 для проведения процедуры микроигольчатого RF-лифтинга (радиоволнового фракционного лифтинга).

Аппаратная косметология становится с каждым годом все популярнее, а современные технологии сейчас способны замедлить темпы старения без скальпеля хирурга. Процедура фракционного RF-лифтинга - достижение эстетической медицины, которая позволяет получить прекрасный результат без операции.

По мнению многих косметологов, именно за RF-лифтингом будущее всей индустрии косметологии. Это не пластическая хирургия, это безболезненная и высокоэффективная процедура, которая по своему эффекту сравнима именно с пластикой.

Как пояснила главный врач центра Татьяна Пушкарёва, аппарат нового поколения позволяет эффективно бороться с возрастными изменениями кожи лица, старением и дряблостью кожи, неровностями рельефа лица, а также пигментными пятнами, постакне и рубцами от угревой сыпи.

"Его уникальность заключается в регулировке длины выступания иголок, через которые проходит радиоволновый импульс для нагревания коллагеновых волокон и сокращения мягких тканей и кожного лоскута. Ну и главное преимущество – относительная безболезненность процедуры и отсутствие реабилитационного периода", - отметила Татьяна Пушкарёва.

Стоит ли говорить, что безоперационные омолаживающие процедуры для лица популярны и среди селебрити. Сияющая и подтянутая кожа – это не генетика, а результат косметологических процедур, лидером которых стал именно фракционный RF-лифтинг.

Уже сейчас у вас есть уникальная возможность записаться на процедуру, которая стала возможна и в Нижнем Новгороде. Запись открыта по телефону: +7 (831) 214-79-69.

Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Теги:
Медицина и здоровье
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