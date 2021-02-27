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Новая технология ремонта мягкой кровли, продляющая срок ее эксплуатации в два раза

12 марта 2021 10:43  [113]

Мягкая кровля рассчитана в среднем на 15 лет эксплуатации, после чего потребуется проводить ее замену. Это возможно только при условии грамотного ремонта и правильного обслуживания мягкого кровельного покрытия. Современные технологии восстановления мягкой кровли с использованием новейших методик, позволяют увеличить срок эксплуатации мягкой кровли в 2 раза.

Заказав капитальный ремонт мягкой кровли с использованием новейших технологий на сайте компании "Эксперт Кровля", можно существенно сократить расходы на обслуживание зданий различного назначения, имеющих такое кровельное покрытие.

Особенности технологии

В процессе проведения капитального ремонта по новой технологии удается в полном объеме восстановить утеплитель и защитить многослойную конструкцию такого кровельного покрытия от влаги, попадание которой вовнутрь кровельного пирога приводит к его разрушению. В процессе проведения ремонтных работ по мягкой кровле сначала проводится естественная сушка старой теплоизоляции при помощи создания специальных вентиляционных каналов. На местах их пересечения устанавливаются аэраторы. Через отверстия, сделанные для их установки, удаляется старый утеплитель, а вместо него насыпают керамзитовый гравий, который ускоряет процесс вывода пара из внутренних слоев мягкой кровли. После такой просушки обновленное и высушенное покрытие больше не будет впитывать влагу, и ее не придется постоянно обновлять.

Новая технология позволяет проводить сушку внутренних слоев на постоянной основе. Поэтому не нужно будет тратить время на просушивание внутренних слоев перед проведением ремонта. Они будут сохнуть сами в процессе эксплуатации отремонтированной мягкой кровли.

Основные этапы ремонта мягкой кровли в компании "Эксперт Кровля"

Ремонт проводится в несколько этапов:

  • на старом покрытии создается сетка вентканалов на всю глубину кровельного пирога;
  • затем накладывается новый слой кровли без использования наплавления, в результате чего пары влаги смогут свободно выходить из кровли;
  • проводится установка аэраторов, которые вместе с дышащим кровельным ковром будут выводить всю влагу из мягкой кровли в процессе ее последующей эксплуатации.

При проведении такого ремонта не возникает угроз залива помещений при открытии крыши. Соблюдаются все СНиПы по просушке внутренних слоев. На отремонтированной крыше больше не будет появляться вздутий, а расходы на обслуживание мягкой кровли будут сведены к нулю.

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