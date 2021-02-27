Дома в 19 районах Нижегородский области может затопить во время весеннего половодья Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилые дома в 19 районах и городах Нижегородский области может затопить во время весеннего половодья. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте региональной безопасности.

В этом году, в связи с обилием выпавшего снега, ожидается значительный подъем уровня рек. По предварительной информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", запасы воды в снежном покрове Горьковского водохранилища, а также рек Оки и Ветлуги, выше среднемноголетних значений на 25-40%.

Из-за этого на Оке прогнозируется повышение уровня на 0,5-1,0 метра выше нормы, на Ветлуге – около 0,2-0,5 метра выше нормы. Метеорологи отмечают, что в случае выпадения весной обильных осадков, возможно превышение этих значений.

Согласно информации департамента, в зону подтопления с большой долей вероятности попадут придомовые территории и жилые дома на Бору, в Выксе, Первомайске, Шахунье, а также в Перевозском, Навашинском, Семеновском, Уренском, Бутурлинском, Вадском, Дивеевском, Краснобаковском, Воскресенском, Большеболдинском, Ветлужском, Гагинском, Лукояновском, Шатковском районах.

В Нижнем Новгороде от паводка могут пострадать жилые дома Автозаводского, Ленинского, Канавинского, Московского районов, а также дачные участки в Сормовском районе.

Кроме того, ожидается ежегодное затопление надворных построек и подвалов в жилых домах в Урене и десяти низководных мостов в Арзамасском, Гагинском, Кстовском, Сергачском, Починковском, Дивеевском, Навашинском районах и на Бору.

В настоящее время в Нижегородской области проводится работа по подготовке к прохождению весеннего половодья. Департаментом региональной безопасности региона готовится система оповещения, проводится доукомплектование материальными средствами подразделений спасательных служб, подготовка личного состава.

Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводится обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также работа по определению зон затопления.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано создать противопаводковые отряды, организовать проведение превентивных мероприятий (укрепление берегов водоемов, расчистка русел рек и водоотводных каналов, проведение ремонта гидротехнических сооружений, ослабление льда на опасных участках), проверить состояние гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственных территориях, а также провести проверки готовности пунктов временного размещения эвакуируемого населения. Всего подготовлено 166 пунктов вместимостью 47 711 человек. Для эвакуации населения спланировано 544 единицы наземного транспорта 148 единиц плавательных средств.