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Спорт

Саблист Кирилл Тюлюков из Арзамаса завоевал бронзу на юниорском первенстве РФ

12 марта 2021 15:24  [91] Спорт

Фото: с сайта Федерации фехтования России

Воспитанник СК "Знамя" АО "АПЗ" - саблист Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на юниорском первенстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Личное первенство в Выборге 11 марта оспаривали 105 саблистов. Арзамасец Кирилл Тюлюков успешно дошел до четвертьфинала. Здесь он встретился с петербуржцем Дмитрием Насоновым, у которого в прошлом году арзамасец у себя на родине выиграл бой в финале первенства России, завоевав золото. В этот раз Дмитрий взял реванш за поражение – 15:10. В итоге у Кирилла Тюлюкова – бронза.

Кирилл является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

"Основной задачей на этом турнире для нас было попасть в команду для участия в первенстве мира, и она выполнена. К сожалению, бой за выход в финал не сложился, Кирилл не смог реализовать все то, что он умеет делать. Но у нас еще есть время, чтобы внести коррективы в подготовку и достойно выступить на первенстве мира", - прокомментировал Николай Хозин.

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Теги:
АПЗ Арзамас Фехтование
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