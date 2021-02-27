Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Новости партнеров

Пансионат для пожилых людей "Долгожители"

12 марта 2021 15:27  [79]

Большинство пожилых людей получают уход и заботу от своих близких родственников. Однако бывают ситуации, когда родственники просто не в состоянии ухаживать за пожилым человеком. В таком случае, если пожилой человек остается один на один со своей старостью и болезнями, ему необходима помощь. Оказать такую помощь могут в пансионате для пожилых людей.

Дом престарелых "Долгожители" размещен в Нижнем Новгороде. Здесь пожилым людям предлагается тихое и комфортное размещение, медицинские услуги, развлечения и многое другое. Ы частных пансионатах пожилым людям живется намного лучше, чем в государственных. Узнать более подробную информацию о пансионате "Долгожители" вы сможете здесь https://dpansionat.ru/about.

В частных пансионатах постояльцы получают медицинскую помощь. Врачи всегда находятся неподалеку и следят за графиком приема лекарств, осуществляют мониторинг состояния пожилых людей. Также здесь есть полноценное пятиразовое питание. Пожилые люди могут свободно общаться с постояльцами, прекрасно проводить время.

Часто в пансионатах есть возможность для организации досуга. Передвижение стариков ничем не ограничено. Они могут прогуливаться по территории пансионата, дышать свежим воздухом, читать книги, смотреть телевизор, играть в настольные игры. Узнать больше о сервисе пансионата "Долгожители" вы сможете на этом сайте https://dpansionat.ru/services.

Питание в частных пансионатах более качественное, чем в государственных. Здесь постояльцам предлагается не только полезная, но очень вкусная еда, различные лакомства. Нередко на территории работают кафе. Также в этих учреждениях есть эффективные реабилитационные программы, направленные на излечение от различных заболеваний, восстановление физической активности.

Обстановка в таких заведениях домашняя, поэтому адаптация происходит очень быстро. Общение с другими постояльцами и персоналом позволяет увеличить круг знакомств, дает положительные эмоции. Даже лежачие больные не ощущают себя одиноко. Есть круглосуточная поддержка медсестёр. Специалисты оказывают помощь в выполнении гигиенических процедур, приёме лекарств. Сиделки прекрасно знают, как работать с людьми с физическими и психическими заболеваниями, умеют найти подход к каждому постояльцу. Узнать о стоимости проживания в этом пансионате вы сможете на данном сайте https://dpansionat.ru/. Здесь вы найдете информацию о местоположении, условиях проживания. Звоните по телефону +7 (831) 214-48-49.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph