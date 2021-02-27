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Агентство по сохранению ОКН создано в Нижегородской области

12 марта 2021 18:39  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" создано в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организация создана для эффективного управления объектами недвижимости, обладающими историко-культурной ценностью, с целью их сохранения, восстановления и реинтеграции в современный экономический, культурный и градостроительный контекст. Учредителями организации стали правительство Нижегородской области и Центр сохранения и развития исторической среды "Заповедные кварталы".

"Это уникальный для России формат работы, когда власти и градозащитники создают организацию под совместным учредительством для сохранения "старого города". Знаковое событие в год 800-летия Нижнего Новгорода! К общей работе на результат будут привлечены представители креативного сообщества, которые будут разрабатывать концепции по сохранению объектов, а также волонтёры. Агентство станет координатором работы по сохранению ценной застройки, привлечению внебюджетных источников на эти цели", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2018-2020 годах органы охраны объектов культурного наследия выявили и поставили на государственную охрану в Нижнем Новгороде около 40 ОКН. Процесс включения в государственный реестр новых памятников истории и культуры продолжается. Однако значительная часть выявленных памятников архитектуры пустует, находится в неудовлетворительном состоянии, требует восстановления и приспособления к современным условиям.

Ценную, но и особенно проблемную группу составляют объекты деревянного зодчества. Эффективное управление ими связано с целым комплексом мероприятий по разработке экономических моделей, привлечению инвестиций, работе с градостроительной и проектной документацией, научно-реставрационными организациями и т.п. До сегодняшнего дня в структуре правительства Нижегородской области такой единый координирующий орган отсутствовал.

"В регионе разработана серьезная правовая база для привлечения инвесторов, и агентство станет "единым окном" по поиску инвесторов для реставрации, будет их помощником в получении необходимых согласований. Для нас крайне важно не только восстановить объекты, но и наполнить их жизнью", - добавил Глеб Никитин.

Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области возглавил Дмитрий Ивагин. Эксперт министерства культуры РФ, кандидат исторических наук, градозащитник Анна Давыдова стала советником руководителя.

"Создание структуры, которая будет целенаправленно заниматься сохранением и развитием исторической среды Нижнего Новгорода и области, – это большой шаг вперед в деле сохранения историко-культурного наследия. Очень часто задается вопрос: исторический дом спасли от сноса после его расселения, но что с ним будет дальше, где и как найти средства на его реставрацию, как привлечь инвесторов, какая новая функция у здания будет? Есть ли смысл вообще сохранять такие дома, если не определено будущее? Цель агентства – системно заниматься этими вопросами", - пояснила Анна Давыдова.

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Теги:
Объекты культурного наследия
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