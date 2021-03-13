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Общество

Доноры Нижегородской области поделились антиковидной плазмой

13 марта 2021 14:17  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доноры Нижегородской области поделились антиковидной плазмой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 13 марта 90-летний юбилей отмечает Нижегородская служба крови.

В преддверии юбилея в Нижегородском областном центре крови прошла донорская акция под девизом "В каждой капле крови - спасенная жизнь". В этой акции приняли участие порядка 1000 добровольцев. Было совершено 963 донации: 700 человек пожертвовали цельную кровь, 230 человек стали донорами плазмы и 33 человека - донорами клеток крови.

При участии нижегородского отделения ВОД "Волонтеры-медики" был организован допприем доноров антиковидной плазмы. 16 человек, ранее успешно перенесших новую коронавирусную инфекцию, поделились своей иммунизированной плазмой для больных.

С юбилеем службу поздравил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Служба крови играет очень важную роль в системе здравоохранения. За прошедшие десятилетия в ней работало много талантливых и преданных делу людей, подвижников и первопроходцев. Огромный труд был проделан службой в годы Великой Отечественной войны, когда в Горьком собирали кровь для раненых красноармейцев", - отметил глава региона.

Он резюмировал, что служба крови развивается и совершенствуется технологически.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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