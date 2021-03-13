Жители 54 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды 14 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жители 54 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды 14 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте Нижегородского водоканала.

Поясняется, что вода отсутствует из-за повреждения трубопроводов в Московском районе на ул.Нефтегазовской и в Сормовском районе на ул.Федосеенко.

В Московском районе ремонт трубопровода планируется завершить в 20:00. До этого времени холодной воды не будет в 50 домах на улицах Акмолинской, Красный Пахарь, Мориса Тореза, Народной, Нефтегазовской, Узкой и Ушинского.

В Сормовском районе ремонтные работы планируется завершить в 12:00. Пока без воды остаются четыре дома на ул.Федосеенко.