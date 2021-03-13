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Жители 54 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды 14 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте Нижегородского водоканала.
Поясняется, что вода отсутствует из-за повреждения трубопроводов в Московском районе на ул.Нефтегазовской и в Сормовском районе на ул.Федосеенко.
В Московском районе ремонт трубопровода планируется завершить в 20:00. До этого времени холодной воды не будет в 50 домах на улицах Акмолинской, Красный Пахарь, Мориса Тореза, Народной, Нефтегазовской, Узкой и Ушинского.
В Сормовском районе ремонтные работы планируется завершить в 12:00. Пока без воды остаются четыре дома на ул.Федосеенко.
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