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Нижегородские школьники получили дипломы и подарки за участие в экопроектах

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Фото: пресс-служба правительства региона

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области поощрило школьников, которые участвуют в экологических проектах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет об учениках школы №110, которые регулярно сдают вторсырье, а заработанные средства отправляют на благотворительность - в помощь больным детям. В экологические проекты вовлечены учащиеся и старших, и младших классов.

Как рассказали в правительстве, в школе реализуется несколько экологических проектов. Так, проект "Экозабота" подразумевает сбор батареек, проект "Волшебная крышечка" - это сбор пластиковых крышек также для дальнейшей переработки. В школе также ведется активный сбор макулатуры, ежегодно проходят субботники в сквере Победы и экологические рейды на Мещерском озере.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая р. Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
Дети Экология
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