Снегопады вновь ожидают нижегородцев на предстоящей неделе

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Снежную, но теплую неделю обещают синоптики жителям Нижнего Новгорода.
По информации метеорологов, снегопады в городе ожидаются почти каждый день, но весна дает о себе знать, поэтому температура воздуха будет варьироваться от +2°в дневные часы, до -7° ночью.
Понедельник станет самым теплым днем на этой неделе. Сегодня ночью температура воздуха поднималась до +2°, в дневные часы ожидается +1°.
Со вторника начнутся снегопады, но на улице будет все также тепло – около +1°.
В среду и четверг немного похолодает – ночью прогнозируется -7°, а днем около -1°.
В пятницу и субботу - от 0° до -1°. В воскресенье ожидается такая же температура, но, в отличие от предыдущих дней, снег, возможно, перестанет идти.
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