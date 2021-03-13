Снегопады вновь ожидают нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Снежную, но теплую неделю обещают синоптики жителям Нижнего Новгорода.

По информации метеорологов, снегопады в городе ожидаются почти каждый день, но весна дает о себе знать, поэтому температура воздуха будет варьироваться от +2°в дневные часы, до -7° ночью.

Понедельник станет самым теплым днем на этой неделе. Сегодня ночью температура воздуха поднималась до +2°, в дневные часы ожидается +1°.

Со вторника начнутся снегопады, но на улице будет все также тепло – около +1°.

В среду и четверг немного похолодает – ночью прогнозируется -7°, а днем около -1°.

В пятницу и субботу - от 0° до -1°. В воскресенье ожидается такая же температура, но, в отличие от предыдущих дней, снег, возможно, перестанет идти.