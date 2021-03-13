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Метрологическая экспертиза документации – одна из форм правового метрологического контроля

15 марта 2021 08:36  [1]

В условиях рыночной экономики производимая продукция (изделия) должна отличаться высокими показателями качества. Ежедневно в контрольно-измерительных и исследовательских лабораториях проводятся миллионы анализов различных веществ в твердых, жидких и газообразных пробах. Прогресс в химическом анализе, разработка и появление новых методов измерения способствуют быстрому увеличению качественного и количественного объема этих исследований.

На сайте компании «Метрологический консалтинг» можно более детально ознакомиться с услугами профессионального метрологического консалтинга и воспользоваться выгодным предложением – метрологическая экспертиза технической, конструкторской и проектной документации.

Основными направлениями деятельности метрологической системы являются:

  • фундаментальная метрология, которая занимается системой единиц измерения и государственных стандартов;
  • законодательная метрология, обеспечивающая единство и точность измерений в регулируемой сфере в соответствии с действующим правовым регулированием;
  • промышленная метрология, ориентированная на работу измерительных приборов в промышленности, обеспечивая предпосылки для достижения высокого качества продукции и услуг в широком диапазоне измерений и испытаний.

Техническая документация должна содержать данные, позволяющие:

  • определять метрологические характеристики средств измерений;
  • демонстрировать воспроизводимость метрологических свойств изготовленных средств измерений, правильно настроенных с использованием соответствующих методов настройки, предусмотренных изготовителем;
  • демонстрировать целостность средств измерений.

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения. Система метрологического обеспечения охватывает различные сферы деятельности – стандарты, метрические нормы, правила, проектную и технологическую документацию.

Техническая и проектная документация, подлежащая метрологической экспертизе, связана с измерениями, калибровкой оборудования и самих инструментов, а также это – инструкции по калибровке, карты измерений. Метрологическая экспертиза, исследования и контроль могут проводиться на разных этапах разработки проектной и конструкторской документации. Это оценка и анализ технических решений по выбору измеряемых параметров изделий.

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