Метрологическая экспертиза документации – одна из форм правового метрологического контроля

В условиях рыночной экономики производимая продукция (изделия) должна отличаться высокими показателями качества. Ежедневно в контрольно-измерительных и исследовательских лабораториях проводятся миллионы анализов различных веществ в твердых, жидких и газообразных пробах. Прогресс в химическом анализе, разработка и появление новых методов измерения способствуют быстрому увеличению качественного и количественного объема этих исследований.
На сайте компании «Метрологический консалтинг» можно более детально ознакомиться с услугами профессионального метрологического консалтинга и воспользоваться выгодным предложением – метрологическая экспертиза технической, конструкторской и проектной документации.
Основными направлениями деятельности метрологической системы являются:
Техническая документация должна содержать данные, позволяющие:
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения. Система метрологического обеспечения охватывает различные сферы деятельности – стандарты, метрические нормы, правила, проектную и технологическую документацию.
Техническая и проектная документация, подлежащая метрологической экспертизе, связана с измерениями, калибровкой оборудования и самих инструментов, а также это – инструкции по калибровке, карты измерений. Метрологическая экспертиза, исследования и контроль могут проводиться на разных этапах разработки проектной и конструкторской документации. Это оценка и анализ технических решений по выбору измеряемых параметров изделий.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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