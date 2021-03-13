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Собственная коптильня своими руками – хорошая идея для гурманов

15 марта 2021 08:50  [92]

Домашняя коптильня – идеальный вариант для тех, кто мечтает об уникальном вкусе копченостей или рыбы, и при этом ценит блюда, приготовленные своими руками из свежих и качественных ингредиентов.

Копчение придает не только великолепный вкус мясному или рыбному ассорти, но и является одним из старейших способов консервации продуктов. Дым и содержащиеся в нем вещества придают мясу или рыбе характерный аромат и в то же время уничтожают большинство бактерий и грибков.

На сайте https://o-remonte.com/koptilnya-svoimi-rukami-khol можно узнать, как построить коптильню своими руками. Такая постройка не занимает много места, и может успешно стать садовым центром семейной жизни.

Коптильня – отличная идея для людей, у которых есть неиспользуемое пространство в саду. Собственная коптильня – хорошая идея не только для гурманов, но и для любителей "сделай сам". Мясо домашнего копчения будет иметь неповторимый аромат (большинство продуктов в магазине не копченые, а ароматизированные).

Кирпичная садовая коптильня состоит из очага, то есть места, где будут сжигаться дрова. Следующим элементом является дымоход, то есть канал, по которому дым будет подаваться в коптильную камеру. Также очень важна правильно построенная коптильная камера, оснащенная решетками, сетками или крючками, в которых будут коптиться продукты. В свою очередь заслонка, то есть завеса, позволяет контролировать поток дыма, а дымоход выводит излишки влаги и дыма.

Строительство коптильни – несколько важных правил

Прежде всего, очаг должен примерно соответствовать габаритам коптильной камеры. Коптильная камера должна быть сконструирована таким образом, чтобы помещенные в нее или подвешенные продукты могли подвергаться воздействию соответствующей температуры.

В случае копчения горячим дымом температура составляет около 60° С. Следует помнить, что этот вид копчения осуществляется от тонкого до густого дыма. Заслонка играет здесь важную роль. Закрывая и перемещая ее, можно контролировать поток дыма.

Холодное копчение менее популярно – дым тогда должен иметь температуру от 16 до 22 градусов. Для контроля температуры пригодится специальный термометр, который можно прикрепить к стене коптильной камеры.

При строительстве садовой коптильни следует учитывать также место, где она будет стоять, и ее размеры. Коптильня как объект малой архитектуры выделяется на придомовой территории, поэтому она должна быть сделана аккуратно и эстетично.

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