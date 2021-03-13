Туристическую электричку запустили из Нижнего Новгорода в Простоквашино Общество

Фото: администрация Тонкинского района

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Туристическую электричку запустили из Нижнего Новгорода в Простоквашино. Об этом губернатор региона Глеб Никитин заявил в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, эта электричка будет ходить из столицы ПФО по выходным дням.

В пути пассажиров будет развлекать программа, разработанная по мотивам произведения Эдуарда Успенского.

При этом Глеб Никитин отметил, что в самом Простоквашино работает 11 локаций с темами из мультфильма, а также можно пройти квест, найти клад или принять участие в фотоохоте.

СПРАВКА:

Простоквашино — деревня в составе Бердниковского сельсовета Тонкинского района Нижегородской области. Также "Простоквашино" — название вымышленной деревни в Можайском районе Подмосковья, места действия повести-сказки Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот", ее продолжений, а также серии мультфильмов по повести.