"Масленичные потешки" прошли в новом сквере в Городце Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

"Масленичные потешки" прошли в новом сквере в Городце, благоустроенном по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На благоустройство сквера в 2020 году было выделено 5,3 млн рублей. Были установлены две игровые площадки с песчаным покрытием для детей разных возрастов, комплекс уличных тренажёров, а также облагорожены зоны для тихого отдыха. В ходе благоустройства были учтены и потребности маломобильных категорий жителей.

Согласно информации, присутствовавшие на мероприятии дети вместе с ведущими и ростовой куклой Забивакой они играли в "гонки на мётлах", отгадывали загадки, участвовали в соревнованиях и танцевальных флешмобах.

Комментируя мероприятие, глава МСУ Александр Мудров отметил, что жители принимают самое активное участие в голосованиях по выбору проектов благоустройства.

"Такой подход, безусловно, помогает консолидировать наши усилия, объединяться и, в конечном итоге, получать хорошие результаты в виде таких комфортных и нужных нашим жителям площадок и общественных пространств", - заявил он.

Напомним, что в 2021 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в Городецком районе будет благоустроено 26 дворовых территорий и 2 общественных пространства. Планируется продолжить обновление нового сквера "Галанино" (второй этап благоустройства) и обустроить сквер в микрорайоне "Пушкинский" в Заволжье. На работы будет направлено 29 млн рублей.

Как сообщалось ранее, с 26 апреля жители 19 самых крупных городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте и сами выбрать, какую территорию будут благоустраивать в 2022 году (это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство).