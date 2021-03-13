Нижегородец завоевал "бронзу" на чемпионате России по плаванию среди слепых Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец завоевал "бронзу" на чемпионате России по плаванию среди слепых, который проходил с 8 по 11 марта в Центре спортивной подготовки им. Риммы Баталовой в Уфе. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

По результатам соревнований представитель Центра спортивной подготовки Нижегородской области Олег Ткаленко занял третье место на дистанции 50 м брассом.

Отметим, что в состязаниях приняли участие 74 спортсмена из 19 регионов России.

"Благодаря успешному выступлению нижегородский спортсмен вошел в состав российской сборной, и теперь будет готовиться к международным соревнованиям", - сообщили в министерстве.