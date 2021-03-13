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Общество

Сервис обратной связи появился на портале Госуслуг Нижегородской области

15 марта 2021 14:55  [155] Общество

Фото: с сайта Госуслуг

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сервис обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появился на региональном портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и  правительства Нижегородской области. 

Как отметил глава региона Глеб Никитин, с помощью этого сервиса жители области смогут оставить предложения по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также рассказать о той или иной проблеме. 

"Цифровые сервисы дают огромные возможности по запуску новых механизмов обратной связи. Такие каналы позволяют находить быстрые и своевременные решения самых разных проблем. В регионе уже успешно работает портал "Вам решать". Кроме того, проблемы жителей решаются через обращения в соцсетях, которые фиксирует Центр управления регионом", - сказал он.

"Платформа обратной связи на Госуслугах создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". Уверен, что данное решение станет важной и востребованной частью работы портала", – напомнил губернатор. 

Сервис находится на главной странице регионального портала Госуслуг (gu.nnov.ru). Чтобы им воспользоваться, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Все обращения распределены по четырем категориям для ускоренной обработки и оперативного реагирования ответственных ведомств: "Информационные технологии", МФЦ "Мои документы", "Портал госуслуг", "Иное".

Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, однако, в среднем, большинство вопросов решаются в течение 10 календарных дней. Ответ придет в "Личный кабинет" пользователя. 

Напомним, 12 марта 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нем принимал участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. На совещании обсуждался вопрос внедрения платформы обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе".

"Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", – прокомментировал тогда Дмитрий Чернышенко.

До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти.

Напомним также, что президент России Владимир Путин ранее отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". 

СПРАВКА:

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект".

Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

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Теги:
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