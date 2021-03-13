Беспроводная зарядка: всё что нужно знать о технологии

В любом флагманском смартфоне предусмотрена поддержка беспроводной зарядки АКБ (без использования USB-кабеля). И поскольку производители не стремятся внедрять данную технологию в модели бюджетного и среднего сегмента, большинству пользователей она непонятна. В нашем обзоре будут даны ответы на вопросы: как беспроводная зарядка работает в девайсах, ее плюсы и минусы, насколько она функциональна и необходима.

Факты из истории технологии

Первым исследователем в области беспроводной передачи электричества стал Никола Тесла. Еще в конце 19 века им было наглядно продемонстрирована возможность беспроводного освещения. В основе технологии, используемой на сегодняшний день, лежит электромагнитная индукция, представленная в 2009 году. В этом же году был разработан коммуникатор Palm Pre с поддержкой стандарта Qi. Его зарядка осуществлялась как с помощью USB-кабеля, так и от приобретаемой отдельно док-станции TouchStone (без использования провода).

Принцип работы

Технология основана на принципе функционирования обычного трансформатора, суть которого состоит во взаимодействии пары катушек. Одна используется в качестве передатчика (пропускает через себя ток, возбуждающий магнитное поле), другая — приемника (генерирующего переменный электроток, преобразующийся в постоянный, необходимый для аккумуляторной батареи).

Обязательное условие работы беспроводной зарядки — наличие канала связи устройства со станцией, необходимого для обеспечения обмена информацией между заряжаемым смартфоном и базой (к примеру, о температуре АКБ или уровне заряда).

"Золотой стандарт" Qi

Это наиболее распространенный стандарт, встречающийся в смарт-часах и смартфонах, который был разработан Wireless Power Consortium. Показатель мощности таких станций от 5 до 10 ВТ, можно встретить модели мощностью от 15 до 27 ВТ и даже модули на 40 Вт (например, для Huawei P40 Pro+). Обмен данными между девайсом и станцией происходит в непрерывном режиме посредством модуляции магнитного поля со скоростью 2 Кбит/с.

Существует ли альтернатива Qi?

Были разработаны и другие стандарты (Air Fuel, PMA), проигравшие в конкурентной борьбе Qi и потому не получившие широкого распространения. PMA еще пользуются некоторым спросом (преимущественно в Америке, где ими оснащаются площадки для зарядки в кафе).

Что касается AirFuel, ее «дальнобойность» немного больше Qi (на 5 мм), но КПД из-за этого ниже. К тому же, пользователю нужно следить, чтобы Bluetooth-адаптер на телефоне был включен, так как именно через него будет происходить обмен данными между гаджетом и заряжающим модулем. Поэтому AirFuel можно встретить лишь в единичных моделях мобильной техники.

Реверсивная беспроводная зарядка

В этом случае смартфон способен стать источником электроэнергии для другого мобильного устройства. Первым обладателем функции реверсивной беспроводной зарядки стал Huawei Mate 20 Pro (в 2018 году). На сегодняшний день число подобных моделей возросло.

Преимущества беспроводной технологии

Ключевое достоинство беспроводной передачи тока — отсутствие необходимости задействования USB-порта и кабеля. Это дает свои преимущества при использовании (к примеру, когда требуется ответить на звонок и не нужно при этом отключать/подключать провод), а также предотвращает износ порта.

Недостатки

Зарядка проходит медленнее, чем у проводных устройств. Станция может вызывать помехи в работе электроники. Но это бывает нечасто и только в случаях использования некачественных зарядок. Еще один недостаток — нагрев, что производители и пытаются решить всевозможными способами (внедряют защитные системы, вентиляторы и пр.). Помимо прочего, облачение смартфона в толстый кейс, либо в чехол с металлическими элементами, также затрудняет использование индукционной зарядки.

Беспроводная зарядка может нанести вред здоровью?

Излучение минимально, поэтому организму вред нанесен не будет. Единственное исключение составят люди, пользующиеся кардиостимулятором. Но и здесь опасаться особо нечего, поскольку дальность действия зарядных модулей едва ли превышает 5 см.

Вывод

Первые беспроводные зарядные технологии серьезно уступали обычным, проводным. В гаджеты их интегрировали скорее не с практической точки зрения, а показать, насколько модель круче остальных. Со временем пользователи получили возможность в полной мере оценить преимущества зарядки без использования проводов. Более того, в ближайшее время уже появятся смартфоны без USB-порта и проводной зарядки.

По материалам: wookie.com.ua

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