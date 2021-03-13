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Общество

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали об откачке талых вод на 15 марта

15 марта 2021 16:59  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода начали предоставлять отчеты об откачке талых вод.

Сегодня – 15 марта, на дорогах Автозаводского района работают 170 дорожных рабочих и более 30 единиц техники: фронтальные погрузчики, самосвалы и др. Снежные массы вывозят с пр. Ленина, Кирова, внутриквартальных проездов. Утром работы велись на улицах Дьяконова, Третьяковская, Краснодонцев.

Кроме того, работы по ручной расчистке дождеприемников от снега и наледи идут на проспектах Ленина и Молодежном. Далее расчистка будет происходить на улицах Дьяконова, Южное шоссе, Лескова, Комсомольская.

Как сообщили в администрации района, 13 и 14 марта работы по расчистке от снега и наледи велись на улицах Комсомольская, Ватутина, Автомеханическая, Героя Прыгунова, Челюскинцев, Раевского, пр. Октября, Кирова, Ленина, Веденяпина. Также работы по комплексной расчистке территории были организованы в границах кварталов: Краснодонцев, 1, 3 - Ватутина, 2, 4 – Ильича, 33; бул. Коноваленко, 2, 4 – Ватутина, 3, 5 – пр. Ильича, 36а.

В Сормово начались работы по откачке талых вод и очистке дождеприемника на пр. 70 лет Октября.

Помимо работы по очистке улиц от снега и наледи, в районе уже началась подготовка к весеннему паводку. Водокачивающая техника работает в низовых местах. Ведется прочистка ливневых колодцев на улицах Коминтерна, Базарной, Культуры.

В ночь на 15 марта уборка снега производилась в отдаленных микрорайонах - на улицах Озерной и Ужгородской. Днем 15 марта от снега и наледи освобождают пешеходную зону в Центре Сормова и автомобильные проезды на улице Коминтерна. Всего на улично-дорожной сети в Сормовском районе работает 41 единица техники и 77 дорожных рабочих.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов. Глава города напомнил, что 25 февраля под его председательством прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Нижнего Новгорода, где были даны соответствующие поручения.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство
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