Какой купить плед в интернет-магазине: отличия моделей от одеял

В чем разница между пледом и одеялом? Некоторые модели первых настолько толстые, а вторых настолько тонкие, что их даже сложно отличить друг от друга. И все же, существуют стандарты для тех и других. Их и обсудим в данной статье.

И плед и одеяло можно смело назвать лучшими достижениями человечества для согрева и создания уюта в стенах родного дома. Но плед, изначально, большой платок. Он согревал пастухов Шотландии на высокогорных вершинах. Отсюда и знаменитый "клетчатый" дизайн. Именно по его цвету и сочетанию оттенков в те времена определяли, к какому клану принадлежит человек. Со временем плед-платок трансформировался в накидку, которую стали применять в помещениях, чтобы согреться. В неотапливаемых замках и домах такое изделие было просто необходимо.

Одеяло же изначально было предназначено для использования во время сна. И если в далекие времена их изготавливали из одинаковых материалов - волокон животных, то за последние 100 лет их состав, а вместе с этим и внешний вид стали сильно отличаться.

Все больше стало проявляться стеганых одеял, состоящих из нескольких элементов, соединенных вместе. В стеганом одеяле всегда есть чехол и наполнитель. В последнее время получили распространение кассетные модели, состоящие из множества ячеек с наполнителем.

Внешний вид современных пледов тоже отличается от своих предшественников. Их не только ткут, а и изготавливают из нетканых материалов и даже вяжут из пряжи. От ее толщины зависит общий вид, плотность и толщина изделия. Некоторые модели по толщине не уступают теплым одеялом. И изготовленные из натуральных волокон, например из 100% шерсти мериноса, очень хорошо согревают. Купить плед в интернет-магазине сегодня можно как из натуральных, так и синтетических материалов. Вторые хороши тогда, когда плед нужен в качестве подстилки на траве, в беседке или чтобы укрыться от ветра. Его не страшно испачкать, потому что такой текстиль легко стирается и чистится даже в прохладной воде. Именно ими активно пользуются туристы и путешественники.

Теплые вязаные пледы служат прекрасным декором в интерьере. Своим выпуклым, текстурным полотном они сразу же обращают на себя внимание. К тому же, как любая вязаная вещь, сразу же привносят в интерьер комфорт, он наполняется домашним уютом и теплом. Будто заботливые бабушкины руки приложили старания в оформление комнаты.

Толстые пледы и тонкие одеяла - это скорее исключения. Все же пледы более компактные, украшают гостиные или используются вне помещений. А вот одеяла всегда плотные и тяжелые. Любую, даже самую легкую летнюю модель вы не поместите в рюкзаке или сумке, чтобы взять с собой.

Используя текстиль по назначению, вас всегда будут сопровождать удобство и комфорт.

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