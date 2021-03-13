Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Новости партнеров

Какой купить плед в интернет-магазине: отличия моделей от одеял

15 марта 2021 17:54  [73]

В чем разница между пледом и одеялом? Некоторые модели первых настолько толстые, а вторых настолько тонкие, что их даже сложно отличить друг от друга. И все же, существуют стандарты для тех и других. Их и обсудим в данной статье.

И плед и одеяло можно смело назвать лучшими достижениями человечества для согрева и создания уюта в стенах родного дома. Но плед, изначально, большой платок. Он согревал пастухов Шотландии на высокогорных вершинах. Отсюда и знаменитый "клетчатый" дизайн. Именно по его цвету и сочетанию оттенков в те времена определяли, к какому клану принадлежит человек. Со временем плед-платок трансформировался в накидку, которую стали применять в помещениях, чтобы согреться. В неотапливаемых замках и домах такое изделие было просто необходимо.

Одеяло же изначально было предназначено для использования во время сна. И если в далекие времена их изготавливали из одинаковых материалов - волокон животных, то за последние 100 лет их состав, а вместе с этим и внешний вид стали сильно отличаться.

Все больше стало проявляться стеганых одеял, состоящих из нескольких элементов, соединенных вместе. В стеганом одеяле всегда есть чехол и наполнитель. В последнее время получили распространение кассетные модели, состоящие из множества ячеек с наполнителем.

Внешний вид современных пледов тоже отличается от своих предшественников. Их не только ткут, а и изготавливают из нетканых материалов и даже вяжут из пряжи. От ее толщины зависит общий вид, плотность и толщина изделия. Некоторые модели по толщине не уступают теплым одеялом. И изготовленные из натуральных волокон, например из 100% шерсти мериноса, очень хорошо согревают. Купить плед в интернет-магазине сегодня можно как из натуральных, так и синтетических материалов. Вторые хороши тогда, когда плед нужен в качестве подстилки на траве, в беседке или чтобы укрыться от ветра. Его не страшно испачкать, потому что такой текстиль легко стирается и чистится даже в прохладной воде. Именно ими активно пользуются туристы и путешественники.

Теплые вязаные пледы служат прекрасным декором в интерьере. Своим выпуклым, текстурным полотном они сразу же обращают на себя внимание. К тому же, как любая вязаная вещь, сразу же привносят в интерьер комфорт, он наполняется домашним уютом и теплом. Будто заботливые бабушкины руки приложили старания в оформление комнаты.

Толстые пледы и тонкие одеяла - это скорее исключения. Все же пледы более компактные, украшают гостиные или используются вне помещений. А вот одеяла всегда плотные и тяжелые. Любую, даже самую легкую летнюю модель вы не поместите в рюкзаке или сумке, чтобы взять с собой.

Используя текстиль по назначению, вас всегда будут сопровождать удобство и комфорт.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph