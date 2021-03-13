Номинанты на премию Грэмми могут выступить на 800-летии Нижнего Новгорода Культура и отдых

Максим Емельянычев Фото: из соцсети Instagram, Олег Беркович

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил троих номинантов на премию Грэмми дать концерты к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет об уроженцах Нижнего Новгорода - дирижере Максиме Емельянычеве, а также пианистах Данииле Трифонове и Игоре Левите.

(Даниил Трифонов и Игорь Левит, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

"Их имена мы каждый год видим в списках главных премий мира! В этом году всех троих приглашаем дать концерты на малой родине в честь 800-летия Нижнего", - написал Глеб Никитин.

Как, в свою очередь, рассказал в соцсети министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, Максим Емельянычев был выдвинут на "Грэмми" за диск Arrival с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова.

Даниил Трифонов и Игорь Левит конкурировали в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Олег Беркович добавил, что Даниил Трифонов уже становился обладателем "Грэмми" за "Лучшее инструментальное соло" в 2018 году.

Напомним, 63-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми состоялась В Лос-Анджелесе. Имена лауреатов были объявлены этой ночью.