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Культура и отдых

Номинанты на премию Грэмми могут выступить на 800-летии Нижнего Новгорода

15 марта 2021 18:34  [86] Культура и отдых
Максим Емельянычев

Максим Емельянычев

Фото: из соцсети Instagram, Олег Беркович

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил троих номинантов на премию Грэмми дать концерты к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет об уроженцах Нижнего Новгорода - дирижере Максиме Емельянычеве, а также пианистах Данииле Трифонове и Игоре Левите.

(Даниил Трифонов и Игорь Левит, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

"Их имена мы каждый год видим в списках главных премий мира! В этом году всех троих приглашаем дать концерты на малой родине в честь 800-летия Нижнего", - написал Глеб Никитин.

Как, в свою очередь, рассказал в соцсети министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, Максим Емельянычев был выдвинут на "Грэмми" за диск Arrival с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова.

Даниил Трифонов и Игорь Левит конкурировали в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Олег Беркович добавил, что Даниил Трифонов уже становился обладателем "Грэмми" за "Лучшее инструментальное соло" в 2018 году.

Напомним, 63-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми состоялась В Лос-Анджелесе. Имена лауреатов были объявлены этой ночью.

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Теги:
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