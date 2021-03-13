Подрядчики в Нижнем Новгороде в 2020 году не выполнили муниципальные контракты на 70 млн рублей

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Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 15 марта обсудили результаты закупочной деятельности администрации города в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Как сообщила директор департамента экономического развития администрации города Марина Антипова, в минувшем году состоялось 1 049 закупочных процедур для муниципальных заказчиков города с общей начальной ценой контрактов в 12,8 млрд рублей.
При этом оказались неисполненными 39 контрактов на 69,71 млн рублей. Общая сумма взысканий в виде штрафов, пени и неустоек составила 1,98 млн рублей.
Между тем, председатель комиссии Денис Миронов отметил и позитивные факты. Он сказал, что администрация города стала уделять больше внимания качеству исполнения муниципальных контрактов.
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