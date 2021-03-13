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Общество

"Дом с привидениями" в Нижнем Новгороде должны отреставрировать до 1 мая

15 марта 2021 20:04  [101] Общество

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения "Особняк Каменской" в Нижнем Новгороде, также именуемый в народе, как "Дом с привидениями", должны отреставрировать до 1 мая 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Данный ОКН расположен на Верхне-Волжской набережной, д.11. Его владельцем, по данным на 2020 год, являлся нижегородский бизнесмен Феликс Верховодов, который приобрел здание в 2013 году за 111,65 млн рублей, а в последние годы неоднократно пытался продать строение, в том числе в 2020 году - за 257 млн рублей, а также в 2019 году. Удалось ли бизнесмену реализовать имущество – неизвестно, но сейчас особняк является частной собственностью, рассказали в управлении.

Именно по инициативе собственника разработана научно-проектная документация по сохранению ОКН "Особняк Каменской". Работы предполагали реставрацию фасадов, и часть из них была выполнена в 2018 году, однако это не позволило привести особняк в надлежащее техническое состояние.

Как рассказали в управлении, собственника предостерегли о недопустимости нарушения требований закона и потребовали выполнить работы по реконструкции фасадов и интерьеров до 1 мая 2021 года. В мае управление госохраны ОКН осуществит проверку "Особняка Каменской". В случае, если фасад не будет отреставрирован в надлежащем виде, то в отношении собственника будут приняты меры правового воздействия.

Легенда о проклятии Каменских

С "Особняком Каменской" связана легенда о том, что в доме находится призрак. Это строение было возведено в 1913-1914 гг. для семьи купцов Каменских, владевших собственным речным пароходством. Однако в 1918 году предприятие Каменских национализировали, а главу семейства арестовали за неуплату налога. Члены семьи бежали в Москву к родственникам, а фамильные ценности оставили в усадьбе в тайнике под лестницей.

В 70-е годы прошлого века во время ремонта здания тайник обнаружили, а рабочего, который сделал это, обвинили в краже части сокровищ и отправили в ссылку, где он умер. С тех пор и пошли слухи о проклятье семьи Каменских, которое они наложили при побеге.

Сейчас ходит легенда, что в доме находятся призраки и одного из них даже можно увидеть в верхнем правом окне здания.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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