Международные перевозки – безопасность, надежность, доставка в срок

Развитие глобализации сделало международные грузоперевозки востребованными. Бизнес, связанный с сотрудничеством с зарубежными компаниями в подавляющем большинстве случаев связан с необходимостью осуществления международных грузоперевозок. Доставку грузов за рубеж организовать значительно сложнее, чем по стране.

Таможенно-логистическая компания «АСТ-Альянс Групп» не только обеспечивает подбор подходящего транспорта для перевозки грузов, но и решает дополнительные задачи:

Подготовка документов.

Страхование грузов.

Подготовка необходимых для транспортировки средств.

Организация разгрузки и погрузки товаров.

Компания «АСТ-Альянс Групп» организует международные грузоперевозки различными видами транспорта и гарантирует своевременную доставку грузов, высокий уровень безопасности, конкурентоспособные цены, гибкие условия сотрудничества и постоянный контакт. О комплексных международных логистических услугах подробная информация на https://ast-agroup.ru/mezhdunarodnye-perevozki. Компания предлагает полный спектр логистических и транспортных услуг, необходимых для международных грузовых перевозок.

Железнодорожные перевозки

Данный вид грузоперевозок характеризуется большим спросом и высоким грузооборотом вне зависимости от рыночной ситуации. Железнодорожный транспорт за счет своей грузоподъемности способен перевозить крупногабаритные грузы, быстро преодолевает любые расстояния и позволяет доставлять их в целости и сохранности. Следует подчеркнуть, что компания «АСТ-Альянс Групп» организует железнодорожные перевозки как по территории России, так и за ее пределами.

Авиаперевозки

Транспортная компания также занимается комплексной организацией международных авиаперевозок и подготовкой необходимой документации. Логисты анализируют потребности клиента, учитывают свойства перевозимого груза, разрабатывают оптимальный маршрут перевозки и рассчитывают стоимость авиаперевозки. Поэтому гарантируется своевременная транспортировка всех грузов вне зависимости от расстояния и специфики авиамаршрута.

Морские перевозки

Популярность морских грузоперевозок обусловлена высокой грузоподъемностью водного транспорта, низкими затратами и минимальными ограничениями по пропускной способности. В случае доставки грузов на дальние расстояния использование морских судов позволяет оптимизировать затраты на транспортное обслуживание и экономить денежные средства. Контейнерные перевозки обеспечивают дополнительные гарантии безопасности и упрощают обработку мелких штучных грузов.

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