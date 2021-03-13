Более 150 млн рублей направят на ремонт площади мемориала "Вечный огонь" в нижегородском Кремле Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 150 млн рублей направят на ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий в нижегородском Кремле. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, необходимо будет провести демонтажные работы, а затем - ремонт лестницы (спуск с "Вечному огню").

Кроме этого, необходимо будет установить гранитные ступени (от мемориала и от Обелиска вниз), обустроить парапет (цветник у "Вечного огня"), восстановить асфальт на ряде участков, произвести ремонт постамента танка, ремонт стелы, установить новые скамьи, урны и вазоны для цветов, высадить деревья и кустарники.

Отмечается, что работы должны быть выполнены с даты заключения государственного контракта по 31 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 151,3 млн рублей. Деньги будут выделены из средств областного бюджета.