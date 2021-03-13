Свет, горячую воду и отопление частично отключили в 12 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет, горячую воду и отопление частично отключили в 12 домах Нижнего Новгорода 16 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Под отключения попали девять домов в Приокском районе. С 8:00 жители домов №1, 2, 4, 5, 6, 7 в мкрн. Щербинки-1 остаются без света. Электроснабжение возобновится к 16:00. Кроме того, с 9:00 жители домов № 4 и 198 по пр. Гагарина, а также №5 по ул. Жукова - без отопления. Его включат к 13:00.

Также, с 10:00 нет горячей воды в домах № 30, 40, 12 по ул. Чаадаева в Московском районе. Воду дадут к 14:00.