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Как выбрать мужскую цепь?

16 марта 2021 12:28  [105]

Мужская цепь из серебра может придать мужчине персональный стиль. Драгоценные украшения обожают не только дамы, но и мужчины. В магазине "585 Золотой" вы сможете найти огромный выбор украшений. Если вам нужна мужская серебряная цепь высокого качества, обращайтесь именно сюда.

Как выбрать длину цепочки?

Длина изделия может быть совершенно любой. Нельзя дать ответ на вопрос, какая длина подходит вам лучше всего.

  1. Длина 40 см подойдёт для мужчин с худым телосложением и подростков. Такую длину цепочки следует выбирать и тем, кому нравится носить украшения как можно выше.
  2. Длина 45 см будет подходящей для мужчин средней комплекции и среднего веса.
  3. Длина 40-50 см является универсальным вариантом. Такая цепочка не будет слишком длинной, она будет спокойно висеть.
  4. Длину 55 см стоит выбирать тем, кто имеет мускулистую шею и лишний вес.

Вы сами можете решить, какая длина является оптимальной для вас.

Как выбрать плетение?

Мастера придумали огромное количество различных плетений. От выбора варианта плетения зависит не только внешний вид изделия, но и его прочность. Наиболее крепким является плетение бисмарк. Процесс изготовления такой цепи сложный. Мастеру нужно сделать прокат проволоки, после этого он режет колечки и гнет между собой звенья цепи. Чем более толстой будет проволока, из которой изготавливается цепочка, тем более прочным получится изделие.

Еще одним распространенным вариантом плетения является якорное. В данном случае изготавливаются одинаковые звенья овальной формы. Они соединяются перпендикулярно друг другу.

Приобрести качественные мужские цепи вы можете здесь https://www.585zolotoy.ru/catalog/silver-chains-for-men/. Якорное плетение больше подходит для изготовления объемных украшений. Такое плетение привлекательно смотрится и на женщинах.

На 3 месте можно поставить панцирное плетение. Звенья соединяются друг с другом. Такое плетение состоит в том, что кольца находятся не перпендикулярно, а в одной плоскости. Обычно звенья имеют форму округлую. Определенные специалисты полагают, что панцирное крепление является более прочным, чем якорное. Стоит отметить, что сама серебряная цепь по длине рвётся достаточно редко. Самое слабое место её крепления - это замок.

Выбирайте мужскую цепь, которая отлично подходит под ваш образ. Для спортивного образа можно выбирать более массивные цепи. Для классического стиля лучше выбрать более тонкие цепи.

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