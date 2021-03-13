Склад стройматериалов на площади 500 кв.м горит в Кстове Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Склад стройматериалов на площади 500 кв.м горит в Кстове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу: ул. Магистральная, д.65 в Кстове поступило в ведомство в 11:42 16 марта.

Отмечается, что пожар произошел в отдельно стоящем здании склада ангарного типа. При этом, согласно данным портала Яндекс. Карты, по этому адресу находится склад строительных материалов.

По предварительной информации, площадь пожара уже составила 500 кв.м. Сейчас происходит горение складского здания по всей площади.

Информация о погибших или пострадавших в результате пожара пока неизвестна. "По погибшим и пострадавшим информация уточняется", - отметили в региональном МЧС.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)