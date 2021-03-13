Неинвазивный пренатальный тест ДНК в Нижнем Новгороде Медикал Геномикс

Пренатальный скрининг - процедура, которую необходимо пройти всем женщинам, которые находятся в положении. Неинвазивный пренатальный тест обеспечит раннюю диагностику серьезных наследственных заболеваний и генетических патологий у плода. Для этого необходимо лишь взять кровь из вены матери в 9 полных акушерский недель в лаборатории Медикал Геномикс.

Зачем сдавать неинвазивный пренатальный тест ДНК?

Этот ДНК тест, также как и пренатальный скрининг в первом триместре беременности, позволяет выявить наличие у плода хромосомных заболеваний. К сожалению, чувствительность неинвазивных процедур, например УЗИ диагностика во время пренатального скрининга не достигает 80%.

Именно поэтому возросла актуальность проведения НИПТ

он позволяет выявить врожденную аномалию развития с чувствительностью в 99,9%!

А самое главное - он является безопасными и не наносит вреда ни матери, ни плоду.

НИПТ позволяет выявить ряд часто встречающихся хромосомных патологий плода, таких как синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, а также позволяет определить пол будущего ребёнка.

Исследование рекомендовано проводить с 9 недели беременности, так как именно этот срок является оптимальным как по концентрации ДНК плода в крови матери

Показания к проведению анализа НИПТ:

подозрение на хромосомные заболевания у одного из родителя или носительство одним из родителей хромосомного заболевания

возраст беременной 35 лет и выше

наличие в семье ребёнка с патологией, выкидыши у женщины на раннем сроке

неудовлетворительные результаты биохимического или ультразвукового исследования.

Скрининг при беременности и неинвазивный тест в чем различия

Скрининг проводится один раз в каждом триместре, чувствительность скрининга ниже чувствительности НИПТ, проводятся не только лабораторные, но и инструментальные исследования. Цель скрининга в первом триместре - расчет риска аномалий развития плода на ранних сроках.

Осуществляется путём лабораторных исследований, а также проведения УЗИ диагностики. В то время как НИПТ с высокой точностью выявляет аномалии в хромосомах, а не просто рассчитывает вероятность.

Скрининг второго триместра направлен на выявление поздно развивающихся аномалий плода, а также на оценку сердечной деятельности. Скрининг в третьем триместре позволяет оценить общее состояние плода, наличие гипоксии. Сделав НИПТ вы уже на 10 неделе беременности будете знать точно, здоров малыш или нет.

На основании результатов скрининга нельзя поставить диагноз, а вот определить показания для более тщательного исследования с применением инвазивных методов исследования - да.

Если врач установил высокий риск по хромосомным нарушениям плода, а также если имеется подозрение на врожденную патологию, акушер – гинеколог направляет пациентку в медико-генетическую консультацию для подтверждения диагноза, а также для назначения инвазивных методов исследования.

К инвазивным методам диагностики относятся хорионбиопсия, кордоцентез и амниоцентез. Данные методы осуществляются при помощи внутриматочного введения шприца под контролем УЗИ.

Итогом служит получение биологического материала плода, с помощью которого можно провести необходимые исследования, что позволит с уверенностью поставить верный диагноз. Конечно, инвазивные методы могут негативно сказаться на состоянии плода, вплоть до развития выкидыша или преждевременных родов.

Как выбрать тест НИПТ

При выборе НИПТ, стоит помнить о нескольких вещах:

наличие лицензии у клиники, которая предоставляет услуги, а также квалифицированных специалистов с достаточным опытом работы в этой сфере наличие научно-исследовательской базы и валидационных исследований отсутствие негативных отзывов о работе медицинского центра

Генетическая лаборатория Медикал Геномикс проводит неинвазивные пренатальные тесты европейского производства. Эти исследования делают вот уже несколько десятилетий. За это время ДНК тесты смогли зарекомендовать себя, как наиболее надежное и эффективное исследование.

В России шанс провести неинвазивный пренатальный тест появился совсем недавно. Сейчас исследование проводят практически в каждом городе нашей страны, но на коммерческой основе.

Цена от 30.000 до 50.000 тысяч рублей, в зависимости от региона проживания, а также от количество хромосомных патологий, которые могут быть выявлены.

Пусть беременность станет одним из лучших периодов вашей жизни, а ребёнок обязательно родился здоровым – пройдите неинвазивный пренатальный тест!

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