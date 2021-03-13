"Уровень регистрируемой безработицы в регионе продолжает снижаться", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 марта встретился с участниками программы стажировки "Executive Master in Publik Management (EMPM)" Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участие в стажировке приняли победители и финалисты конкурса "Лидеры России", представители крупных организаций. Для работы они выбрали тему "Разработка комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения". Программа стажировки предусматривает встречи с представителями органов исполнительной власти Нижегородской области, администрацией Дзержинска, бизнес-сообщества.

"Для стажировки вы выбрали очень нужную и перспективную тему. В последние годы уровень безработицы в Нижегородской области, как, впрочем, и в целом по России, уменьшался. Однако на пике пандемии число официально зарегистрированных в органах службы занятости граждан в качестве безработных выросло по сравнению с началом года почти в 9 раз - до 63,3 тысячи человек. С октября 2020 года уровень регистрируемой безработицы вновь начал снижаться. Сейчас он составляет 1,6% по сравнению с 3,6% на пике пандемии. Численность зарегистрированных на данный момент безработных - 29,4 тысячи человек", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в период пандемии - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - число обращений в службу занятости выросло в 1,6 раза. А уровень трудоустройства из-за карантинных мероприятий снизился. На пике пандемии он составлял 25%. На сегодняшний день ситуация улучшилась - уровень трудоустройства составляет уже 67,5%.

"Ситуация на рынке труда Нижегородской области развивается лучше, чем в других субъектах Приволжского федерального округа. В рейтинге регионов ПФО мы занимаем лидирующие позиции, имея одни из самых низких показателей безработицы. В этой работе важны новые идеи и предложения", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 15 марта в Нижегородской области стартовала региональная стажировка участников программы "Executive Master in Public Management (ЕМРМ) – Мастер государственного управления для руководителей". Программа реализуется на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ для подготовки перспективных кадров и раскрытия управленческого потенциала в рамках государственной службы. Цель стажировки – разработка комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения в регионе. Участники проведут деловые встречи с представителями органов исполнительной власти региона, администрацией Дзержинска, представителями бизнес-сообщества (ООО УК "Группа ГАЗ", ООО "Тосол-Синтез-Инвест", ООО "Юнилин"), ОЭЗ "Кулибин", АНО "Нижегородский НОЦ", Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).