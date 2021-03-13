Администрации районов Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 16 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 16 марта.

В Советском районе работы продолжаются в границах улиц Бекетова, Пушкина, Красносельская, Малая Ямская, Богородского. Также осуществляется расчистка тротуаров и остановочных павильонов по ул. Бекетова, Ванеева и на проспекте Гагарина. В планах коммунальщиков - очистить проезды от ул. Саврасова до ул. Уссурийской.

В очистке района от снежных масс будет задействовано 50 дорожных рабочих и около 40 единиц снегоуборочной техники.

Сегодня также запланирована откачка воды на улицах Ивлиева, Тимирязева и Высоковском проезде.

В ночь с 15 на 16 марта дорожные службы Сормовского района убирали снег с улиц Коминтерна, Новосоветской, Светлоярской и Мокроусова. Помимо вывоза снега, с улично-дорожной сети ведётся откачка талых вод - за прошедшие сутки откачано более 600 кубометров воды.

16 марта на сормовских улицах работают 46 единиц техники и 75 дорожных рабочих. Коммунальщики вывозят снег и ликвидируют наледь на внутриквартальных проездах на улицах Энгельса и Героев Космоса. Также продолжается откачка талых вод в частном секторе, на ул. Светлоярская, пр. 70 лет Октября.

По данным администрации Канавинского района, сегодня в уборке района от снега задействовано 107 дорожных рабочих и 40 единиц спецтехники. Очистка проходит на улицах: Авангардная, Московское шоссе, Ракетная, Лесной городок, Гордеевский пятак, Гордеевский виадук, Обухова, Гордеевская, Бетанкура, Генерала Зимина, Чкалова, Кузбасская и других.

В вывозе снега задействовано 12 единиц спецтехники и 15 дорожных рабочих. Работы проводятся по следующим адресам: Обухова, 20, Чонгарская, Романова, Актюбинская, Авангардная, Волжская набережная, Карла Маркса.

Откачка воды и очистка дождеприемных колодцев запланирована в Лесном городке, Комсомольском шоссе, Гордеевском пятачке, а также на ул.Ухтомского, Путейская, Советская, Тонкинская, Движенцев, Гороховецкая, Октябрьской революции.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов. Глава города напомнил, что 25 февраля под его председательством прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Нижнего Новгорода, где были даны соответствующие поручения.