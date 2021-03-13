Куда нижегородцы могут обратиться в случае паводка? Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Администрация Нижнего Новгорода опубликовала номера телефонов, позвонив по которым жители города могут сообщить о подтоплении в результате паводка. В перечень входят номера телефонов ответственных структур городской и районных администраций, ДУКов, аварийных служб, коммунальных компаний. Автозаводский район

293-35-13 - управление благоустройства и содержания дорог администрации района

269-16-26 - МП РЭД

295-73-56 - круглосуточная аварийная служба ООО "Наш Дом" Канавинский район

246-14-29 – приемная администрации района

246-20-89, 246-16-37-отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района

268-10-00 -АО "ДК Канавинского района" и МП "ГУК"

217-33-88 - ООО "ДУК "Заречье"

228-58-05 - ООО "Структура" Ленинский район

258-07-50 – дежурный администрации района

8930 -694-47 23 - МП "РЭД"

262-26-22, 250-15-88 -ОАО "ДУК"

244-18-69 - ОО "ГУД"

244-18-51 - ООО "ГУК"

228-58-05 - ООО "Структура"

415-12-50 - ООО "Мастак-1" Московский район

270-35-01 - дежурный администрации района

270-42-20 - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации района

268-10-00 –ДУК Нижегородский район

433-87-10 -администрация района

269-16-66- МП "РЭД" Приокский район

465-51-87 - отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района

268-10-00 - ДУК Советский район

417-10-23, 417-07-24 - приемная администрации района

417-11-36 - управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог района

468-88-02,468-65-95 - АО "ДК Советского района" Сормовский район

222-34-96 – администрация района

282-14-25 - ДУК

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