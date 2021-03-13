Куда нижегородцы могут обратиться в случае паводка?

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Администрация Нижнего Новгорода опубликовала номера телефонов, позвонив по которым жители города могут сообщить о подтоплении в результате паводка.
В перечень входят номера телефонов ответственных структур городской и районных администраций, ДУКов, аварийных служб, коммунальных компаний.
Автозаводский район
293-35-13 - управление благоустройства и содержания дорог администрации района
269-16-26 - МП РЭД
295-73-56 - круглосуточная аварийная служба ООО "Наш Дом"
Канавинский район
246-14-29 – приемная администрации района
246-20-89, 246-16-37-отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района
268-10-00 -АО "ДК Канавинского района" и МП "ГУК"
217-33-88 - ООО "ДУК "Заречье"
228-58-05 - ООО "Структура"
Ленинский район
258-07-50 – дежурный администрации района
8930 -694-47 23 - МП "РЭД"
262-26-22, 250-15-88 -ОАО "ДУК"
244-18-69 - ОО "ГУД"
244-18-51 - ООО "ГУК"
228-58-05 - ООО "Структура"
415-12-50 - ООО "Мастак-1"
Московский район
270-35-01 - дежурный администрации района
270-42-20 - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации района
268-10-00 –ДУК
Нижегородский район
433-87-10 -администрация района
269-16-66- МП "РЭД"
Приокский район
465-51-87 - отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района
268-10-00 - ДУК
Советский район
417-10-23, 417-07-24 - приемная администрации района
417-11-36 - управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог района
468-88-02,468-65-95 - АО "ДК Советского района"
Сормовский район
222-34-96 – администрация района
282-14-25 - ДУК
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