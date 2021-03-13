Ремонт дороги между Семеновским и Ковернинским районами обойдется в 200 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт дороги, связывающей Семеновский и Ковернинский районы Нижегородской области, продолжат в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодаря национальному проекту мы можем привести в нормативное состояние опасного участка дороги, протяженность которой более 30 км. Это важно для жителей Ковернинского и Семеновского районов, предприятий, работающих там, а также для развития туризма", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что в 2021 году подрядчику предстоит отремонтировать 23 км дороги Семенов - Ковернино. Чтобы привести участок в нормативное состояние, будут укреплены обочины, обновлено два слоя покрытия из асфальтобетона, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка.

Что касается участка дороги Ковернино-Семенов протяженностью 7 км, отремонтированного по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в прошлом году, то после схода снега специалисты Главного управления автомобильных дорог его обследуют. Если будут выявлены какие-либо недочеты, подрядчик устранит их за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта. Новый асфальт и разметка, освещение и "умные" системы контроля трафика - все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Строительство и ремонт дорог", "Передовые дорожные технологии", "Безопасность на дорогах" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год.