Комитеты СФ согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области

Андрей Травкин
Фото:
Комитеты Совета Федерации согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области. Стенограмма заседания комитетов размещена на сайте Совета Федерации.
Согласно информации, 16 марта комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совместное заседание.
В ходе заседания члены Совфеда рассматривали кандидатуры на пост прокуроров областей, представленные президентом России Владимиром Путиным для ознакомления. В том числе была рассмотрена и одобрена кандидатура Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области.
Окончательное решение о назначении Андрея Травкина на пост прокурора региона примет Владимир Путин.
Напомним, что в настоящее время нижегородское надзорное ведомство возглавляет первый заместитель прокурора региона Вячеслав Рехтин.
СПРАВКА:
Андрей Травкин родился в 1978 году в городе Ярославле. В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Менеджмент", а в 2002 года – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.
В 2002-2010 гг. - работа в прокуратуре Ярославской области.
В 2010 - 2014 гг. - работал в прокуратуре Московской области и г. Москвы.
В 2014-2019 гг. - прокурор г. Керчи Республики Крым.
С 24.01.2019 - первый заместитель прокурора Астраханской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+