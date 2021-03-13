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Политика

Комитеты СФ согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области

17 марта 2021 08:44  [156] Политика
Андрей Травкин

Андрей Травкин

Фото: прокуратура Астраханской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Комитеты Совета Федерации согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области. Стенограмма заседания комитетов размещена на сайте Совета Федерации.

Согласно информации, 16 марта комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совместное заседание.

В ходе заседания члены Совфеда рассматривали кандидатуры на пост прокуроров областей, представленные президентом России Владимиром Путиным для ознакомления. В том числе была рассмотрена и одобрена кандидатура Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области.

Окончательное решение о назначении Андрея Травкина на пост прокурора региона примет Владимир Путин.

Напомним, что в настоящее время нижегородское надзорное ведомство возглавляет первый заместитель прокурора региона Вячеслав Рехтин.

СПРАВКА:
Андрей Травкин родился в 1978 году в городе Ярославле. В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Менеджмент", а в 2002 года – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.

В 2002-2010 гг. - работа в прокуратуре Ярославской области.

В 2010 - 2014 гг. - работал в прокуратуре Московской области и г. Москвы.

В 2014-2019 гг. - прокурор г. Керчи Республики Крым.

С 24.01.2019 - первый заместитель прокурора Астраханской области.

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Теги:
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