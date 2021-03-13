Еще два свиноводческих комплекса появится в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще два свиноводческих комплекса появится в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующие инвестиционные соглашения между региональным правительством и ООО "Правдинское Свино Производство-2" рассмотрели депутаты комитета по агропромышленному комплексу регионального Заксобрания на заседании 16 марта.

Согласно информации, планируется построить два свиноводческих комплекса - в Ардатовском и Сергачском районах. Каждый комплекс рассчитан на 6 тысяч свиноматок и производство 180 тысяч голов свиней в год.

"Реализация этих инвестпроектов внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. На каждом предприятии предусмотрено создание 150 рабочих мест. Поэтому мы хотим поддержать инвестора льготой по налогу на имущество в 580 млн рублей", – отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков, комментируя решение облправительства.

Известно, что объем инвестиций в оба проекта составит почти 10 млрд рублей. Проекту в Ардатовском районе будет предоставлена льгота по налогу на имущество в размере 281,8 млн рублей, а для проекта в Сергачском районе льгота составит 298,5 млн рублей.

Комитет Заксобрания по АПК предварительно одобрил это решение, вопрос также будет рассмотрен депутатами парламента на заседании 25 марта.