Нетрезвый водитель ВАЗа сбил сотрудника ГИБДД в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

В СК пояснили, что преступление произошло ночью в Сормовском районе, когда в Нижнем Новгороде проходил рейд по выявлению водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Обвиняемого остановил сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, однако водитель, пытаясь скрыться, совершил наезд на представителя власти.

Тем не менее, водителя удалось задержать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти" (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы до десяти лет.