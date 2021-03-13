Ожидание паводка: в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Режим повышенной готовности введен 17 марта в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к паводковому периоду. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.

На случай необходимости привлекается более 400 человек личного состава, задействовано более 160 единиц техники. Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пункта временного размещения.

"Кроме того, в городе продолжается вывоз снега, особенно с мест, где есть высокая вероятность подтопления талыми водами", – сказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Он также добавил, что специалисты управления ГОЧС составляют план дежурств диспетчерской службы, чтобы ежесуточно мониторить ситуацию по городу. Свои обращения нижегородцы могут оставлять на единый телефон экстренных служб 112 или обращаться в администрации районов.

Напомним, что в настоящее время разработан и утвержден план по защите городского хозяйства и населения от воздействия весеннего паводка.