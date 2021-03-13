В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2021 15:19  [31] Названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода
17 марта 2021 15:15  [35] Последствия оползня на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде устранят к маю
17 марта 2021 15:05  [53] Ожидание паводка: в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности
17 марта 2021 13:41  [930] Еще три праздничных выходных дня предлагают сделать в России
17 марта 2021 13:35  [134] Прибор для измерения антител к коронавирусу дома разрабатывается в России
17 марта 2021 12:52  [206] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области
17 марта 2021 12:43  [114] "Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - Елена Хохлова
17 марта 2021 12:04  [215] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта
17 марта 2021 11:25  [382] Ольга Гудушина возглавила Нижегородский диагностический центр
17 марта 2021 10:32  [161] Свет и горячую воду отключили в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода
Общество

Ожидание паводка: в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности

17 марта 2021 15:05  [53] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Режим повышенной готовности введен 17 марта в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к паводковому периоду. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.

На случай необходимости привлекается более 400 человек личного состава, задействовано более 160 единиц техники. Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пункта временного размещения.

"Кроме того, в городе продолжается вывоз снега, особенно с мест, где есть высокая вероятность подтопления талыми водами", – сказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Он также добавил, что специалисты управления ГОЧС составляют план дежурств диспетчерской службы, чтобы ежесуточно мониторить ситуацию по городу. Свои обращения нижегородцы могут оставлять на единый телефон экстренных служб 112 или обращаться в администрации районов.

Напомним, что в настоящее время разработан и утвержден план по защите городского хозяйства и населения от воздействия весеннего паводка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Паводок ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph