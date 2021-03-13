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Парковку ограничат на ул.Артельной в Нижнем Новгороде с 6 апреля

17 марта 2021 15:28  [1] Общество

Фото: ЦОДД

Парковку ограничат на ул.Артельной в Нижнем Новгороде с 6 апреля. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Согласно предоставленной информации, с 6 апреля будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде между домами №1 и №1А на улице Артельной.

Известно, что ограничения вводятся для увеличения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта, в том числе оперативных служб.

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