Парковку ограничат на ул.Артельной в Нижнем Новгороде с 6 апреля Общество

Фото: ЦОДД

Парковку ограничат на ул.Артельной в Нижнем Новгороде с 6 апреля. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Согласно предоставленной информации, с 6 апреля будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде между домами №1 и №1А на улице Артельной.

Известно, что ограничения вводятся для увеличения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта, в том числе оперативных служб.