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Монтаж кровли

17 марта 2021 16:34  [68]

Разве может дом существовать без крыши? Конечно, нет. Крыша – это основной элемент абсолютно любого здания. Она нужна для того, чтобы защищать строения от дождя, ветра, снега и прочих явлений окружающей среды. Но, чтобы защита была надежной, нужно правильно провести все ремонтные работы. Не стоит забывать и про обслуживание крыши. Ее нужно чистить от разных загрязнений, снега, красить и если кровля железная, то обязательно нужно удалять ржавчину.

Виды кровли

Монтаж кровли https://xn--24-1lcxf.xn--p1ai/montazh_krovli/ не стоит откладывать в долгий ящик. Но, перед тем, как приступить к работе, стоит разобраться, какие виды конструкции бывают.

Итак, кровлю можно разделить на следующие виды:

  1. Односкатные – самый простой вид крыши. Зачастую, таким образом крыши обустраивают на нежилых помещениях, балконах, беседках, банях и прочих постройках;
  2. Двухскатные – популярный вид кровли. Увидеть такую крышу можно на дачах, коттеджах, домах и некоторых постройках. Конструкция простая и имеет не один скат, а два. Монтажные работы такой крыши выполнить проще простого;
  3. Четырехскатные – крыши, которые требуют особого ухода. Встретить их можно на дизайнерских постройках или особняках;
  4. Полувальтовые – конструкция, которая сочетает в себе элементы двухскатной и четырехскатной крыши. Если обратить внимание на шатровую крышу, то она имеет 4 ската со всех сторон;
  5. Ломаные – конструкция, которая используется только для монтажа крыши мансарды. Специалисты могут ее немного дополнить и добавляют скаты и скосы. В результате готовая крыша смотрится прекрасно;
  6. Многощиповые – конструкции, которые можно соорудить самым разным способом. Форм может быть много, главное заранее определиться. Каждый проект считается индивидуальным и требует правильного подхода к монтажу.

Монтаж крыши - дело сложное и не стоит проводить работы самостоятельно. Лучше довериться специалистам, и они выполнят всю работу правильно.

От хозяев требуется заранее определиться с типом кровельной конструкции. Можно обратить внимание на соседние дома и проанализировать их крыши, а можно проконсультироваться с дизайнером, и он подберет оптимальный вариант.

Что касается кровельного материала, то мастера помогут определиться с выбором. В современных магазинах представлены самые разнообразные варианты, которые имеют свои преимущества и недостатки. К примеру, если дом небольшой, то можно соорудить мансардную крышу. Если хозяева пожелают, то они могут сделать на крыше еще одну комнату.

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