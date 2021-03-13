Игорь Комаров и Глеб Никитин открыли центр соцподдержки людей с РАС Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 марта открыли в Нижнем Новгороде ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр создан на базе ГБУ "Центр социального развития Нижегородской области" в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области.

Игорь Комаров и Глеб Никитин осмотрели интеграционные и игровые пространства центра, а также пообщались с родителями детей, которые его посещают.

Также Глеб Никитин передал руководителю центра Алисе Бадьяновой ключи от автомобиля, который будет использоваться для решения рабочих задач, в частности, проведения обучающих мероприятий в районах региона.

"Президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать концепцию работы с системой адаптации помощи людям с ограниченными возможностями. Это направление работы для нас является одним из приоритетных, мы будем оказывать регионам всестороннюю помощь. Кроме помощи ребятам с РАС, необходимо оказывать психологическую поддержку их семьям. Важно очень внимательно относиться к людям, которые впервые узнают об особенностях своих детей. Надеюсь, что центр с его возможностями станет серьезной опорой в реализации окружного проекта "Ментальное здоровье", - сказал Игорь Комаров.

"Нижегородская область стала пилотным регионом, где комплексно начал решаться вопрос помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Ресурсный центр позволит координировать работу в данном направлении социальных учреждений во всех районах области. Здесь будет проводиться переподготовка дефектологов, педагогов, логопедов, оказываться методическая поддержка. Родители должны получать всестороннюю помощь и сопровождение сразу же после постановки диагноза. Чем раньше это удается сделать, тем больше возможностей для социальной адаптации. Опыт данного Ресурсного центра мы будем тиражировать и по другим направлениям получения социальных услуг. Проблемы везде общие – отсутствие межведомственного взаимодействия, единого центра координации, персонализированного подхода. Очень важно, что здесь каждого подопечного знают в лицо, уделяют необходимое внимание его интересам и потребностям", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе проживает около 1 100 детей с диагнозом РАС, и главная задача Ресурсного центра - стать для семей "единым окном", куда они смогут обратиться за помощью и получить поддержку специалистов. В центре составят индивидуальный маршрут, позволяющий получать комплекс услуг в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости.

"В этом году в регионе планируется разработать единую цифровую платформу регистра детей с расстройствами аутистического спектра. Она поможет вести человека на протяжении всей жизни и получать необходимую помощь от всех задействованных ведомств", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона также пояснил, что в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в сфере здравоохранения внедрена система выявления заболевания у детей раннего возраста. В сфере образования создаются условия для обеспечения доступности образования детей с РАС. В системе социального обслуживания - условия для оказания услуг комплексной абилитации и реабилитации, внедряются технологии сопровождаемого трудоустройства. В деятельность региональных учреждений спорта и культуры внедряются специализированные компоненты, которые также ориентированы на людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями.

В частности, в 10 учреждениях социального обслуживания семьи и детей приобретено реабилитационное оборудование для детей с РАС, а также для занятий творчеством. На базе 10 учреждений социального обслуживания населения созданы условия по организации работы интеграционных мастерских для занятий с людьми с РАС и другими ментальными нарушениями по развитию профессиональных навыков и организации дневной занятости (полиграфические, швейные, гончарные мастерские, изомастерские, мастерская по растениеводству). В целях обеспечения доступности образования с 1 сентября 2020 года открыто 11 ресурсных классов для 54 детей с РАС, 12 дошкольных групп компенсирующей направленности для 79 детей с РАС. В этих классах и группах созданы особые условия для обучения таких детей.